26 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 26 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Cristiano Ronaldo Goller 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:50 Bundesliga 00:55 Spor Kitaplığı 01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver 01:00 Unutulmaz Maçlar 02:40 La Liga Goller 02:40 Süper Lig Goller 02:50 TFF 1. Lig Goller 02:55 Efsanelerin İzinde 03:00 Türkiye - Arnavutluk 03:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:50 Muhammed Salah Goller 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:00 Hollanda - Arjantin 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya –şili 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Kamu Spotu Evde Spor 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Brezilya - Arjantin 10:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver 12:10 Efsanelerin İzinde 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Almanya - Şili 12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 88 - 89 15:00 Lig Hatırası88 - 89 15:25 Süper Lig Özetler 15:55 Efsanelerin İzinde 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma 16:00 Leicester City - Liverpool 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Süper Lig Goller 18:50 TFF 1. Lig Goller 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 20:45 Almanya'dan Futbol 21:00 Ustalara Saygı 21:25 Süper Lig Özetler 21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M 22:00 Spor Akşamı 23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 23:20 Almanya'dan Futbol Kaynak: InterSinema.com