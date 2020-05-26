26 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
26 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Cristiano Ronaldo Goller
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:50 Bundesliga
00:55 Spor Kitaplığı
01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 La Liga Goller
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Efsanelerin İzinde
03:00 Türkiye - Arnavutluk
03:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:50 Muhammed Salah Goller
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Hollanda - Arjantin
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya –şili
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Brezilya - Arjantin
10:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Almanya - Şili
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma
16:00 Leicester City - Liverpool
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:45 Almanya'dan Futbol
21:00 Ustalara Saygı
21:25 Süper Lig Özetler
21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
22:00 Spor Akşamı
23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
23:20 Almanya'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com