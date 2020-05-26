26 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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26 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

26 Mayıs 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

26 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
26.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Cristiano Ronaldo Goller

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:50 Bundesliga

00:55 Spor Kitaplığı

01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver

01:00 Unutulmaz Maçlar

02:40 La Liga Goller

02:40 Süper Lig Goller

02:50 TFF 1. Lig Goller

02:55 Efsanelerin İzinde

03:00 Türkiye - Arnavutluk

03:00 Euro 2016 Futbol Karş. Çek Cumhuriyeti – Türkiye

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:50 Muhammed Salah Goller

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:00 Hollanda - Arjantin

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya –şili

08:40 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Kamu Spotu Evde Spor

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Brezilya - Arjantin

10:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Leicester City - Liver

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Almanya - Şili

12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 88 - 89

15:00 Lig Hatırası88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Efsanelerin İzinde

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma

16:00 Leicester City - Liverpool

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Süper Lig Goller

18:50 TFF 1. Lig Goller

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

20:45 Almanya'dan Futbol

21:00 Ustalara Saygı

21:25 Süper Lig Özetler

21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M

22:00 Spor Akşamı

23:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

23:20 Almanya'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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