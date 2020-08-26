26 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
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26 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı

26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

26 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
26.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:47

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 The Matrix Reloaded

01:15 Hekimoğlu

01:30 Siyah Beyaz Aşk

03:00 Siyah Beyaz Aşk

03:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Paok - Beşiktaş

22:30 Çarkıfelek

23:15 Süper Magazin

Kaynak: InterSinema.com

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