26 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
26 Ağustos 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
26.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:47
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 The Matrix Reloaded
01:15 Hekimoğlu
01:30 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
03:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Paok - Beşiktaş
22:30 Çarkıfelek
23:15 Süper Magazin
Kaynak: InterSinema.com