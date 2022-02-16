25 yıllık imam, camiye gelen okkalı elektrik faturasını manidar bir notla paylaştı

Yüksek elektrik faturaları ülkenin gündemini meşgul ederken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Seyit İbrahim Bilal Camisi'nde görev yapan 25 yıllık imam Ömer Karadağ, camiye gelen toplam 16 bin 383 liralık elektrik faturasını paylaşarak tepki gösterdi.

"KİMSE 'SİZİN CAMİDEN ELEKTRİK ALAMIYORUM' DEMESİN"

Karadağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyvah, bizim camiyi de elektrik çarptı. Biri 12 bin lira, diğeri 4 bin 378 lira olmak üzere toplam 16 bin 383 lira lira elektrik faturası gelmiştir. Yanlışlık olmasın diye rakamı yazıyla da yazdım. İlan ediyorum, bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 bin liraya mal oldu. Sonra hocam demedin demeyin." ifadelerini kullandı.

İşte Karadağ'ın o paylaşımı: