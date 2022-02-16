25 yıllık imam, camiye gelen okkalı elektrik faturasını manidar bir notla paylaştı - Haberler
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25 yıllık imam, camiye gelen okkalı elektrik faturasını manidar bir notla paylaştı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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İstanbul'da bir camide görev yapan 25 yıllık imam Ömer Karadağ, camiye gelen elektrik faturasını paylaştı. Toplam 16 bin 383 lira fatura geldiğini belirten Karadağ, "Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 bin liraya mal oldu. Sonra hocam demedin demeyin." ifadelerini kullandı.

Yüksek elektrik faturaları ülkenin gündemini meşgul ederken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış daha geldi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Seyit İbrahim Bilal Camisi'nde görev yapan 25 yıllık imam Ömer Karadağ, camiye gelen toplam 16 bin 383 liralık elektrik faturasını paylaşarak tepki gösterdi.

"KİMSE 'SİZİN CAMİDEN ELEKTRİK ALAMIYORUM' DEMESİN"

Karadağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyvah, bizim camiyi de elektrik çarptı. Biri 12 bin lira, diğeri 4 bin 378 lira olmak üzere toplam 16 bin 383 lira lira elektrik faturası gelmiştir. Yanlışlık olmasın diye rakamı yazıyla da yazdım. İlan ediyorum, bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin. Bugüne kadar camiye gelen herkese elektrik vermeye çalıştık, aha da sonuç 16 bin liraya mal oldu. Sonra hocam demedin demeyin." ifadelerini kullandı.

İşte Karadağ'ın o paylaşımı:

25 yıllık imam, camiye gelen okkalı elektrik faturasını manidar bir notla paylaştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Elektrik Faturası, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

Hasan Bulut:

Evinin herseyini kendi ödüyor. Ve büyük şehirlerde imamlara a çoğu camide lojman yok kirasını da ödüyor ki ödesin işinin adıne köylerde görevli olanların lojmanı var sadece. Oda köyde kiralık ev olmadığından imam gelsin yeter ki diye lojman var

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baklavacı çeto :

hocam çok haklısın ama biz sizden zaten elektrik alamıyorduk ki. zamdan sonra biri kandil mi ne öyle bişey dağıtıyordu. isterseniz bi başvurun.

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zübükzade:

Sen şimdi naneyi yimedin mi

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