24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi
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24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

24.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:39
24 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

Hataylı halterci Osman Kalçın, 600 Rus sporcunun arasından üç dünya rekoru ile döndü"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı""Türkleri düşün oğlum!

Hataylı halterci Osman Kalçın, 600 Rus sporcunun arasından üç dünya rekoru ile döndü

"Kendi kilosunun iki katından fazlasını kaldırdı"

"Türkleri düşün oğlum!""600 Rus sporcu arasında, 4 Türk oradaydık""Babama dün ya rekoru kıracağım dedim"Anne Gökçen Kalçın: İzlerken ağladım

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU

23.00 Paris SG - RB Leipzig23.00 Manchester United - BAŞAKŞEHİR

GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinin çalışmaları sürecek.

- Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor (Eryaman)14.30 Ankaraspor - Muğlaspor (Osmanlı)14.30 Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor (Bolu Atatürk)14.30 Giresunspor - Niğde Anadolu FK (Giresun Atatürk)15.00 Yukatel Denizlispor - Turgutluspor (Denizli Atatürk)17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor (Vefa) 19.00 Adanaspor - Sakaryaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)19.00 Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor (Ülker) 

MİSLİ.COM 3. LİG13.00 Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor13.00 Karşıyaka - Arhavi Spor

VOLEYBOLKadınlar Şampiyonlar Ligi19.00 LKS Commercecon Lodz - VakıfBankAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Altekma (Burhan Felek Vestel)17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)17.30 Tokat Belediye Plevne - Sorgun Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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