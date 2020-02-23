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23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

13.00 Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vefat eden babası Sinan Kılıç'ın naaşı, öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı'da toprağa verilecekBEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

23.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:06
23 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

13.00 Eski Bakanı 'ın vefat eden babası 'ın naaşı, öğle namazı sonrası 'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı'da toprağa verilecek

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG13: 30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor  16: 00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü  19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Giresunspor - Balıkesirspor 16.30 Altay - Adanaspor 19.00 İstanbulspor - Boluspor

BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi15.15 Fenerbahçe - ÇKB Mersin Yenişehir Belediyesi

BİSİKLET14.00 Tour of Antalya Side-Antalya etabıyla sona erecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL14.00 Osasuna - Granada (İsmail Köybaşı)17.00 Atalanta - Sassuolo (Mert Müldür)18.00 Valladolid - Espanyol (Enes Ünal)20.00 Roma - Lecce (Mert Çetin, Cengiz Ünder) 

20.30 Sporting CP - Boavista (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rakibi)


Kaynak: DHA
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