23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de törenlerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de törenlerle kutlandı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk kutladıklarını söyledi.

Çocukların mutlu olması için kutlamaları bu yıl evlere taşıdıklarını belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugün sosyal mesafeye uyarak çelengimizi sunduk. Sokaklarımızda ve okullarımızda bayram yapamıyoruz ama gönüllerimizde ve evlerimizde doya doya bayram yapıyoruz. Kayseri'nin çocukları bugün 23 Nisan'ı doya doya yaşayacak. Tüm pencerelerimiz Atatürk resimleri ve bayraklarla süslendi."

Törene katılanların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktığı gözlendi.

Niğde

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törende katılımcıların maske kullandığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener ile koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişi katıldı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle törene katılan az sayıda kişi, sosyal mesafeye dikkat etti.

Nevşehir

Hükümet Konağı önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece İl Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Maske takılan ve sosyal mesafeye uyulan törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir şube müdürü ile 2 okul müdürü katıldı.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi hoparlörlerinden İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Kaynak: AA