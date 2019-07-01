215 nüfuslu köye pizzacı açtı! Siparişlere yetişemiyor

22 yaşındayken çalışmak için İsveç'e giden Mustafa Aydın, önce tekstil işinde daha sonra da pizza ustası olarak 50 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Çorum'daki köyüne döndü. 215 nüfusu bulunan Çetmi köyüne pizzacı dükkanı açan Aydın, çevre illerden ve komşu köylerden gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı.

BAHARAT İSVEÇ'TEN PEYNİR İTALYA'DAN

İsveç'te yaşarken her yıl köyüne tatile geldiğinde pizzacı olarak düşündüğü şuandaki mekanı yavaş yavaş yapmaya başlayan Aydın, restoranı açtıktan sonra gördüğü ilginin kendisini de şaşırttığını söyledi. Aydın, "Çok büyük rağbet gördü. Herkes memnun oldu. Pizzayı İsveç usulü yapıyorum. Baharatlarımız İsveç'ten, peynirler İtalya'dan geliyor. Bu yüzdende çok tutuldu. İsveç'de yaptığım usulün aynısını köyümde yapıyorum. Müşterilerimiz akın akın geliyor. Şu anda en çok müşterimiz Kargı ve Boyabat'tan geliyor. Ramazan bayramında talebe yetişemedik. Daha da yoğunlaşırsak talebe nasıl yetişeceğimizin planlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Pizza yemeye gelen bazı müşteriler de, Pizzacı Musti'yi görüp merak ettiklerini belirterek, pizzanın güzel ve lezzetli olduğunu söyledi.