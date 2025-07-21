21 Temmuz 2025 Salı günü (bugün) için Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve ikramiye detayları henüz Milli Piyango Online platformlarında yayımlanmadı. Sistemde son görüntülenen çekiliş tarihi 19 Temmuz 2025 ve öncesine ait veriler.21 Temmuz Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolon kuponunda üst bölümde 34, alt bölümde 210 numara yer alır. Üst bölümden 5, alt bölümden 1 numara seçilir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu kendin belirleyebileceğin gibi "Rastgele" seçeneğiyle sistem tarafından rastgele de oluşturabilirsin. Satış noktalarında kuponunu doldurmak istemezsen, "SEN SEÇ" kutusunu işaretleyerek sistemin 5+1 numarayı rastgele atamasını sağlayabilirsin.

SİSTEM OYUNU

Bu modda, çoklu oyun kombinasyonları yaratılır. Üst bölümden 5'ten, alt bölümden 1'den fazla numara seçerek birden fazla kolon oluşturabilirsin. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde en fazla 210 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

"Çoklu Çekiliş" seçeneğiyle birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolondan vazgeçersen, o kolonun altındaki "İPTAL" kutusunu işaretleyerek işlemi iptal edebilirsin.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto haftada iki kez: Pazartesi ve Perşembe günleri çekilir. Her çekilişte 34 numara içinden 5, 210 içinden 1 numara seçilir. Oynadığın kolonlarda; 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahminle ikramiye kazanabilirsin. 5+1 bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Birden fazla kazanan olması halinde, ikramiye havuzda herkese eşit dağıtılır.

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Temmuz 2025 Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.