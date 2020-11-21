21 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi
Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim "Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar""Tamer Tuna'ya teşekkür ederim""Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka...
Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim
"Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar""Tamer Tuna'ya teşekkür ederim""Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka teklifler de vardı""Türk yemekleri çok lezzetli""Servet Çavuşoğlu'na teşekkür ederim"
SÜPER LİG13: 30 Fatih Karagümrük- Demir Grup Sivasspor16: 00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe16: 00 Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK19: 00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir
TFF 1. LİG13: 30 Altınordu - İstanbulspor13: 30 Boluspor - Ankaraspor16: 00 Bursaspor - Adanaspor19: 00 Giresunspor - Samsunspor
BASKETBOL-ING BSL-13: 00 OGM Orman Spor Kulübü - Darüşşafaka Spor Kulübü15: 15 Pınar Karşıyaka Spor Kulübü - M.Y. Afyon Bld17: 30 Galatasaray - Türk Telekom Basketbol Kulübü20: 00 Fethiye Belediye Basketbol Kulübü - Petkim Spor
-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi-13: 00 Samsun Canik Belediye Spor Kulübü - Orman G.14: 00 Elazığ İl Özel İdare Basketbol - Kayseri BB15: 00 Çukurova - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü15: 15 İzmit Belediye Spor Kulübü - Galatasaray17: 30 Fenerbahçe - Botaş
VOLEYBOL-AXA Sigorta Efeler Ligi-13: 00 Arhavi Voleybol - Tokat Belediye Plevne16: 00 Bursa B.Şehir Bld. - İstanbul BBSK16: 00 Sorgun Bld. - Fenerbahçe HDI Sigorta
-Misli.com Sultanlar Ligi-14: 00 VakıfBank - Türk Hava Yolları
17: 00 Beşiktaş - Nilüfer Bld.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı