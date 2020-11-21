21 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Antalyasporlu Amilton: Ersun Yanal önemli, saygı duyulan bir isim "Antalyaspor'un hedefi hep üst sıralar""Tamer Tuna'ya teşekkür ederim""Antalya, Türkiye'nin en güzel şehri""Annemden 20 yıl ayrı kaldım""En önemli yeteneğim hızım""Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Ronaldinho""Türkiye'den başka...