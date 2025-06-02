2025 Temmuz memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? SON DAKİKA

2025 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca kamu çalışanı tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Zam oranının ne zaman netleşeceği ve maaşlara ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, memurlara Temmuz ayı zammı olacak mı? 2025 Temmuz memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Temmuz memur maaş zammı hakkında merak edilenler…

TEMMUZ 2025'TE MEMUR MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar geliyor. Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, maaşlarına ne kadar artış yapılacağını öğrenebilmek için gelişmeleri yakından takip ediyor.

2025 Temmuz memur maaş zammı

2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak maaş düzenlemesi, yürürlükteki toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek. Buna göre, memurlar için %5 oranında sabit bir zam öngörülüyor. Ancak bu artış, tek başına yeterli olmayacak. Ocak ayından itibaren oluşan enflasyon oranı da hesaplamaya dahil edilerek, toplu sözleşmede belirtilen oranın üzerinde kalan fark, ek zam olarak maaşlara yansıtılacak.

Buna karşın, kesin zam oranı henüz netleşmiş değil. Bunun en önemli nedeni, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin henüz duyurulmamış olması. Özellikle Haziran ayı verisi, nihai hesaplamada belirleyici rol oynayacak.

2025 Temmuz memur maaş zammı ne zaman açıklanacak

2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memurlar ve emekliler, maaş artışlarına dair net bilgilerin 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak TÜİK verileriyle birlikte kesinlik kazanmasını bekliyor. Bu tarih itibarıyla, hem toplu sözleşme zammı hem de birikmiş enflasyon farkı dahil edilerek yeni maaşlar ortaya çıkmış olacak.

İlgili Haberler