2022 KYK bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar?
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmelerinden biri olarak sunulan KYK burs ve kredi ücretleri sonrası, KYK ne zaman yatacak? sorusu merak konusu oldu. Peki, 2022 KYK ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla ödemeleri beklemeye başladılar. Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ilk ödemenin hangi ayda başlayacağı duyuruldu. 2022 KYK bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar? detaylar haberimizde.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
Burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.
- Başarısız olma
- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma en az bir yarı yıl uzaklaştırma cezası alma
- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
- Öğretim kurumunun kapatılması
- Bakanlığa bağlı yurtlardan '' Yurttan süresiz çıkarma cezası'' alma
- Kesin hükümle mahkum olma
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
Daha önceki dönemlerde 150 bin öğrenciye burs verilirken ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bu sayı 30 bin kişi artırılarak 180 bine yükseldi.
Ön lisansta 34 bin 200 öğrenci, lisansta 144 bin öğrenci, yüksek lisansta bin 350 öğrenci, doktora düzeyinde ise 450 öğrenci burs almaya hak kazandı.
Öte yandan, burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
Burs başvurusunda bulunan adaylar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve bireysel şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasından burs sonuçlarını öğrenebilecekler.
Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak. Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecek.
Haberler.com - Gündem