Turkcell'den 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefi

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedeflerine sahip olduklarını bildirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, pandemi ile birlikte iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında dünya genelinde farkındalığın arttığını belirterek, geçtiğimiz birkaç yılda dünyada ve Türkiye'de yaşanan iklim krizi kaynaklı farklı doğal afetlerin dünyanın geleceği açısından sürdürülebilirlik konularını da yüksek öncelikli hale getirdiğini aktardı.

İklim değişikliğine karşı verilen mücadelede büyük kurumlara da rol düştüğüne inandığını aktaran Aksu, "Ürettiğimiz teknolojileri doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, tüm iş süreçlerimizi insan ve çevre odaklı kurumsal yaklaşımla geliştiriyoruz. İklim değişikliği karşısında teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedeflerine sahibiz." ifadelerini kullandı.

İş süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını, enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıracak süreç iyileştirmelerine odaklandıklarını bildiren Aksu, şunları kaydetti:

"Sadece yenilenebilir enerji tüketen değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji de üretebilen bir şirket olmak amacıyla bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılındaki elektrik tüketimimizin tamamını, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karşıladığımızı mutlulukla belirtmek isterim. Sahip olduğumuz toplam 3 güneş enerjisi projesi ile 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan 1,6 milyon kWh elektrik üretmiştik. 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali'ni (RES) satın aldık. Turkcell olarak toplam kurulu gücü 18 MW olan ve yılda yaklaşık 67,5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip bu RES ile 2 bin 500 baz istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santralimizin kapasitesini önümüzdeki dönemde daha da artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Robot eller ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Bülent Aksu, Turkcell'in sürdürülebilirlik odaklı 2030 ve 2050 taahhütlerini sadece çevresel bir sorumluluk olarak değil, kurumsal zorunluluk olarak kabul ettiklerini belirterek, "Sürdürülebilirlik alanındaki bu taahhütlerimizi finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirdik ve BNP Paribas ile daha önce imzaladığımız Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi anlaşmamızda tutarı arttırıp vadeyi uzatarak güncelledik. Bu kredi sayesinde bir taraftan karbon ayak izi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken bir taraftan da finansman maliyetlerimizi düşürebileceğiz. Bu tarz kaynakların artarak kullanılması için öncülük yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksu, Turkcell'in sürdürülebilirliği sadece çevresel bazda değerlendirmediğini, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda teknolojisiyle pozitif değer yaratma misyonuyla çalıştığını vurguladı.

Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulduğumuz günden bu yana teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü toplumsal faydaya çevirmeyi önemsiyoruz. Toplumun bilgiye, eğitime ve sosyal hayata erişimde eşit olanaklara kavuşmasını hedefleyen projeleri hayata geçirmeyi misyonumuz olarak görüyoruz. Bu çerçevede teknoloji ve tasarımı, insan odaklı kullanarak toplumsal fayda sağlamayı önemsiyoruz. Robotel Türkiye Derneği, el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir platformdu. Biz de Turkcell olarak, Robotel Derneği ile iş birliği yaparak parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayanlara destek vermek istedik. Verdiğimiz bağış desteği ile de bekleyen 120 el için çalışmalara başladık. Ayrıca, bu Dernek ile birlikte Zeka Gücü öğrencilerimize eğitim vermeye de başladık. Öğrencilerimizin de katkılarıyla bir yıl içerisinde tüm robot eller hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi, Endüstri 4.0'ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık anlamında değerli çalışmalarımızdan biri olma özelliği taşıyor. Ülkemize fayda sağlamak amacıyla Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına 42 şehirde hayata geçirdiğimiz 70 Zeka Gücü sınıfı ile öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarlarında öğrencilerimiz yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alarak yeni projeler geliştiriyorlar. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası 400'den fazla ödül kazanan öğrencilerimiz, projenin etkisi ve çıktıları açısından bize önemli bir gösterge sunuyor."