2021 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbol severler Beşiktaş kimle eşleşti, hangi takımla eşleşti merak etti. Peki ZTK 2021 Beşiktaş çeyrek finalde hangi takımla eşleşti? Beşiktaş çeyrek final maçı ne zaman olacak?