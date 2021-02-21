41'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Trabzon 'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 'Umuda Koş' sloganı ile koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithaf edilen 41'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önünden halk koşusu başladı. Ardından 10 Km ve 21 Km Yarı Maraton koşusu ile 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası gerçekleştirildi. 41'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve organizasyon yetkilileri de katılım sağlayanlar arasında yer aldı.

USTAOĞLU: 41 KERE MAŞALLAHTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Ülkemizin ve dünyanın farklı coğrafyalarından ilimizde misafir ettiğimiz çok değerli sporcularımız oldu. Bu yıl 41'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Trabzon Yarı Maratonumuza 41 kere maşallah dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.ZORLUOĞLU: MARATONUMUZU SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA İTHAF ETTİKTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 41'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nu sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini belirterek, "41'inci yılımız adeta nazar boncuğu gibi. İnşallah nice 41 yıllarda Trabzon'da bu maraton geleneksel şekilde sürdürülür. Bu seneyi bize göre biraz daha kıymetli kılan ise maratonumuzu sağlık çalışanlarımıza ithaf etmemiz oldu. Bu süreçte cansiparane görev yapan ve birçok şehit verdiğimiz sağlık camiamızın bu özverisinin bu maratonla da gündeme getirilmesini ve bir anlamda da tekrar tescillenmesini arzu ettik. Bütün sağlık çalışanlarımıza gayretlerinden ve fedakarca çalışmalarından dolayı bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanı şehitlerimiz olmak üzere pandemi sürecinde vefat eden tüm vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyorum. İnşallah çok daha güzel zamanlarda Trabzon'da çok daha normal şartlar altında bu maratonu birlikte yapmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.BÜYÜK MÜCADELEYE SAHNE OLDUYapılan yarışmalar sonucunda, 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası'nda Türk tasnif erkekler kategorisinde 2.12.15'lik derecesiyle Ömer Alkanoğlu birinci, 2.13.54'lük zamanıyla Üzeyir Söylemez ikinci, 2.19.50'lik derecesiyle Yavuz Ağralı üçüncü oldu. Türk tasnif kadınlar kategorisinde ise 2.31.37'lik derecesiyle Meryem Erdoğan birinciliği, 2.34.52'lik derecesiyle Fadime Suna Çelik ikinciliği, 2.41.26'lık zamanıyla Tubay Erdal üçüncülüğü elde etti.Yarı maratonun erkekler kategorisinde de 1.2.18'lik derecesiyle Kenyalı Roncer Konga ilk sırayı alırken, 1.02.20'lik zamanıyla Sezgin Ataç ikinci, 1.03.16'lık derecesiyle de Etiyopyalı Getaya Gelaw üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Kenyalı Stella Rutto 1.07.45'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Rutto'nun ardından 1.08.34'lük derecesiyle Kenyalı Daisy Kimeli ikinciliği, 1.12.15'lik derecesiyle Fatma Demir üçüncülüğü elde etti.

Etkinlik kapsamında, 26'ıncısı yapılan halk koşusu ile 10,5 kilometre yarışları da gerçekleştirildi. Etkinliğin 10,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde 31.32'lik zamanıyla Ersin Tekal, kadınlar kategorisinde ise 35.37'lik derecesiyle Tuğba Güvenç birinci sırayı aldı. Halk koşusunda ise Nihat Genç birinci, Hakkı Yıldız ikinci, Ramazan Aslan üçüncü oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Burak Altunöz