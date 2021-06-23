2021 Olimpiyatlara katılan Türk sporcuların isimleri nelerdir? 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatlarına katılan tüm Türk sporcular kimlerdir?

2021 Tokyo - Japonya Yaz olimpiyatlarının yaklaşmasıyla birlikte olimpiyatlara katılacak olan Türk sporcular kimlerdir merak edildi. Peki, 2020 Tok Olimpiyatlarında Türk sporcuların brançları nelerdir? Güreşte hangi sporcular katılacak? Atletizmde hangi sporcular yer alacak? Türkiye'den olimpiyatlarda hangi sporcular olacak?

2020 Yaz olimpiyatlarına katılan Türk sporcular kimlerdir? Türkiye'den olimpiyatlara hangi sporcular katılacak? Olimpiyatlara katılım sağlayacak Türk sporcular kimlerdir? Yaz olimpiyatlarında hangi Türk boksörler olacak? Eskrim dalında Türk sporcular kimler? Olimpiyatlara katılan Türklerin isimleri ve branşları haberimizde...

TOKYO YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya başbakanı Şinzo Abe'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı ertelenen ve 2021 yılında yapılacak olan Yaz Olimpiyatlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlemesine karar verilmiştir.

2021 YAZ OLİMPİYATLARINA HANGİ TÜRK SPORCULAR YER ALACAK?

Tokyo Yaz olimpiyatlarına katılan Türk sporcuların isimleri, katılacağı kategorileri ve branşları şu şekilde:

ATLETİZM

Gülle atma:

Emel Dereli

200 metre:

Ramil Guliyev

20 km yürüyüş:

Ayşe Tekdal

Meryem Bekmez

Salih Korkmaz

400 metre engelli:

Yasmani Copello Escobar

5 bin metre ve 10 bin metre:

Yasemin Can

Cirit atma:

Eda Tuğsuz

Maraton:

Meryem Erdoğan

Yavuz Ağralı

Polat Kemboi Arıkan

Kağan Kigen Özbilen

Sırıkla atlama:

Ersu Şaşma

Çekiç atma:

Özkan Baltacı

Eşref Apak

3 adım atlama:

Necati Er

ATICILIK

10 metre havalı tabanca:

Yusuf Dikeç

İsmail Keleş

10 metre havalı tüfek:

Ömer Akgün

25 metre çabuk atış tabanca:

Özgür Varlık

BADMİNTON

Neslihan Yiğit

BİSİKLET

Yol yarışı:

Ahmet Örken

Onur Balkan

BOKS

52 kiloda:

Batuhan Çiftçi

51 kiloda:

Buse Naz Çakıroğlu

60 kiloda:

Esra Yıldız

69 kiloda:

Busenaz Sürmeneli

JİMNASTİK

Artistik cimnastik:

İbrahim Çolak

Nazlı Savranbaşı

Ahmet Önder

Adem Asil

Ferhat Arıcan

ESKRİM

İrem Karamete

GÜREŞ

Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo)

Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo)

Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo)

Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo)

Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo)

Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo)

Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo)

Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo)

Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)

HALTER

Ferdi Hardal (61 kilo)

Muhammed Furkan Özbek (67 kilo)

Nuray Levent (64 kilo)

KARATE

Dilara Bozan (Kata)

Ali Sofuoğlu (Kata)

Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo)

Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo)

Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo)

Merve Çoban (Kumite +61 kilo)

Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)

KÜREK

Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)

MODERN PENTATLON

İlke Özyüksel

YÜZME

Berke Saka (200 metre sırtüstü)

Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama)

Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest)

Ümit Can Güreş (100 metre kelebek)

Emre Sakçı (100 metre kurbağalama)

Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest)

Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest)

Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık)

TEKVANDO

Nafia Kuş (+67 kilo)

Rukiye Yıldırım (49 kilo)

Hatice Kübra İlgün (57 kilo)

Nur Tatar (67 kilo)

Hakan Reçber (68 kilo)

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