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2021'de NFT ve Metaverse projeleri öne çıktı

2021'de NFT ve Metaverse projeleri öne çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

NFT ve Metaverse projeleri geçtiğimiz yıl daha çok öne çıkarken, bu projelerle alakalı ise 596 bin 268 haber içeriği medyada yansıma buldu.

NFT ve Metaverse projeleri geçtiğimiz yıl daha çok öne çıkarken, bu projelerle alakalı ise 596 bin 268 haberiçeriği medyada yansıma buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, kripto paralar ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini çıkardı. Ajans Press'in 15 bini aşkın gazete, dergi, internet sitesi ve TV kanalını taradığı araştırmada kripto paralar 252 bin 869 haber içeriğinde yer aldı. NFT ve Metaverse projeleri ise 596 bin 268 haber içeriğiyle geçtiğimiz yıl en fazla haber yansıması tespit edilen proje başlıkları içerisinde yer aldı. Geçtiğimiz yıl en çok konuşulan diğer başlıklar ise vergi, regülasyon ve dolandırıcılık oldu. Bu başlıklarda ise 117 bin 297 haber yansıması medyada yer buldu. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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