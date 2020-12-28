2021 Asgari ücret brüt net belli oldu! Asgari ücret ne kadar son dakika açıklamaları: Asgari ücret 3000 TL oldu mu? Türkİş ne dedi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı saat 10.30'da başladı. Toplantının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklanacak. Bunun üzerine vatandaşlar asgari ücret ne kadar olduğunu araştırdı. Asgari ücret brüt net belli oldu!

Milyonlarca çalışanın günlerdir merakla beklediği 2021 asgari ücretin ne kadar olacağı bugün resmen açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

2021 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE BELLİ OLDU, NE KADAR?

TARAFLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Ardından taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.

TÜİK HESAPLAMASINI KOMİSYONA SUNDU

Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı komisyonla paylaştı. Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı.

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira net 2825 lira oldu.

AÇIKLANAN RAKAM MEMNUN ETMEDİ

Açıklanan tutar, işçi temsilcisi Türk-İş'i memnun etmedi. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı" denildi.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.2021 ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANACAKSon toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılan ve 10.30'da başlayan toplantının sona ermesiyle 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak.