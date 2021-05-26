2021-2022 Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar nelerdir, isimleri?

Süper Lig'e yükselecek son takım da belli oldu. Buna göre gelecek sezon Süper Lig'de toplamda 20 takım mücadele edecektir. Peki, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Gelecek sezon Türkiye Süper Lig'de hangi takımlar yer alacak? Tüm takımların isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.