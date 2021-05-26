2021-2022 Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar nelerdir, isimleri?
Süper Lig'e yükselecek son takım da belli oldu. Buna göre gelecek sezon Süper Lig'de toplamda 20 takım mücadele edecektir. Peki, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Gelecek sezon Türkiye Süper Lig'de hangi takımlar yer alacak? Tüm takımların isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Yeni sezonda Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Süper Lig 2021-2022 sezonu hangi takımlar yer alacak? 2021-2022 Süper Lig'de hangi takımlar olacak? Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak tüm takımlar nelerdir? Tüm bilgiler haberimizde.
2021-2022 SEZONU SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?
2021-22 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 63. sezonudur. Maçlar 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.
2021-2022 SEZON SÜPER LİG'DE YER ALACAK TAKIMLAR HANGİLERİ?
Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak takımlar şu şekilde:
- Adana Demirspor
- Aytemiz Alanyaspor
- Altay
- Fraport-TAV Antalyaspor
- Beşiktaş
- Çaykur Rizespor
- Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Gaziantep FK
- GZT Giresunspor
- Göztepe
- Atakaş Hatayspor
- İstanbul Başakşehir
- Kasımpaşa
- HES Kablo Kayserispor
- İttifak Holding Konyaspor
- Demir Grup Sivasspor
- Trabzonspor
- Helenex Yeni Malatyaspor
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİDİR?
- BB Erzurumspor
- MKE Ankaragücü
- Gençlerbirliği
- Yukatel Denizlispor
Süper Lig'den küme düşen takımlar ise bu şekildedir.
SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Bugün Altınordu-Altay play off final mücadelesi vardı. Altay rakibini 1-0 yendi ve Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.
Buna göre Süper Lig'e yükselen takımlar şu şekilde:
- Altay
- Adana Demirspor
- GZT Giresunspor
Bu 3 takım Süper Lig'e çıkmıştır. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de bu 3 takımı da izleyeceğiz.