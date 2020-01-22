: 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak

22.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:45

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilerin yetkilerini artıracak 18 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını belirterek, 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacağını açıkladı.

8 BİN 200 CİVARI BEKÇİ ATANACAK

Muş, 8 bin 200 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2020 yılı içinde atamasının yapılacağını bildirdi.

3 BİN 643 HIRSIZLIK VAKASINA MÜDAHALE ETTİLER

Çarşı ve mahalle bekçisi mekanizmasının önemine dikkati çeken Muş, çarşı ve mahalle bekçilerinin, 2018 eylül ayından bugüne kadar 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede bulunduğunu vurguladı.

"BEKÇİLER ETKİN BİR VAZİFE GÖSTERİYOR"

Bu kapsamda 1032 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği bilgisini aktaran Muş, "18 yaş üstü 3 bin 154 kayıp şahıs bulundu ve aileleriyle buluşturuldu. 58 bin 168 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. 237 kilogram eroin, uyuşturucu, esrar, bonzai gibi maddeler ile 28 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 uzun namlulu silah, 2 bin tabanca, 761 av tüfeği, 5 EYP, 6 el bombası, 21 bin 223 mermi ve av tüfeği kartuşu, 3 bin 17 kuru sıkı tabanca, 3 bin 242 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi. Buradaki rakamlar aslında çarşı ve mahalle bekçiliğinin ne kadar önemli bir alanı doldurduğunu ve etkin bir vazife yaptığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK"

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Son dönemlerde çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili ciddi istihdam ortaya koyduk ve bununla ilgili toplumun huzur ve refahı için önemli mesafeler kat edildi." diye konuştu. Teklifle, 1966'da çıkan kanunun güncelleneceğini dile getiren Muş, 2016 ve sonrasında yapılan atamalarla toplam 21 bin 300 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin emniyet teşkilatında görev yaptığını belirtti.

BEKÇİLER GÖZALTINA ALABİLECEK

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

MÜDAHALE YETKİSİ

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.

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