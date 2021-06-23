2021 Yaz Olimpiyatları ne zaman başlıyor? 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, hangi tarihler arası?

2020 Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Spor severler 2020 Yaz Olimpiyatlarının ne zaman yapılacağını, olimpiyatların ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları hangi ayda, hangi günde başlayacak? Yaz olimpiyatları kaç gün sürecek? Olimpiyatlar kaç ay sürecek, ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberimizde...

Tokyo Yaz olimpiyatları hangi gün başlayacak? Olimpiyatlar ne zaman başlıyor 2021? Olimpiyatlar hangi tarihler arasında yapılacak? Tokyo Olimpiyatları ertelendi mi? Olimpiyatlar 2020 yılında mı yapıldı yoksa bu sene 2021 yılında mı yapılacak? Olimpiyatlar neden ertelendi? Yaz olimpiyatları ile ilgili bilgiler sizlerle...

TOKYO YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya başbakanı Şinzo Abe'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

Yapılan açıklama göre 2020 yılı ertelenen ve 2021 yılında yapılacak olan Yaz Olimpiyatlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlemesine karar verilmiştir.

Tokyo olimpiyatları hangi tarihte başlayacak : 23 Temmuz Cuma 2021

23 Temmuz Cuma 2021 Tokyo olimpiyatları hangi tarihte bitecek : 8 Ağustos Pazar 2021

Yaz olimpiyatları toplam 17 gün sürecektir.

2020 YAZ OLİMPİYATLARI HAKKINDA BİLGİLER

2020 Yaz Olimpiyatları ya da resmî adıyla XXXII. Yaz Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Olimpiyat Oyunları'dır. 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'te yapılan 125. IOC oturumunda Tokyo ev sahibi şehir olarak ilan edildi. Tokyo aynı zamanda 1964 Yaz Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştı.

2020 OLİMPİYATLAR NEDEN ERTELENDİ?

Pandemi nedeniyle 2020 yaz ayında yapılması beklenen Tokyo Yaz Olimpiyatları 2021 yani bu seneye ertelenmişti. Olimpiyatlar önümüzdeki ay başlayacak.

2020 YAZ OLİMPİYATLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ÜLKE HANGİSİ?

Tokyo 16 Temmuz 2011 tarihinde Japon Olimpiyat Komitesi tarafından seçildi ve 2020 Oyunları için Japonya aday şehir olduğu teyit edildi. 77.000 Tokyo Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıklamıştır. Adaylık, resmî olarak 13 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Erdoğan, 86.000 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun üstünün tamamen kapatılacağını belirtti. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Madrid 1 Haziran 2011 tarihinde İspanyol Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 70.000 kişilik Madrid Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı. Yarı finalde elendi.

23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için elendi.

Bakü 1 Eylül 2011 tarihinde Azerbaycan Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından elendi.

Roma 19 Mayıs 2010 tarihinde İtalyan Millî Olimpiyat Komitesi tarafından aday gösterildi.