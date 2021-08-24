2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyonun açılışı, Japonya Ulusal Stadı'nda yapıldı. Törene, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki gibi seyirci alınmadı.

1964'ten sonra ikinci kez Paralimpik Oyunları'nı düzenleyerek bunu başaran ilk şehir olan Tokyo'daki etkinliğe, 161 ülke ve sığınmacılar takımının oluşturduğu 4 bin 400'den fazla sporcu katıldı.

Stada giriş yapan ilk sporcular, Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'nın üyeleri Alia Issa, Ibrahim Al Hussein, Anas Al Khalifa (Suriye), Shahrad Nasajpour (İran), Abbas Karimi (Afganistan) ve Parfait Hakizimana (Burundi) oldu.

Oyunlarda 13 branşta 87 sporcuyla yarışacak Paralimpik Milli Takımı kafilesinin en önünde yer alan Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Türk bayrağını taşıdı.

Sporcuları, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası Tokyo'ya seyahat edemeyen Afganistan'ın bayrağı ise bir gönüllü tarafından taşındı.

Geçit töreninin ardından Japonya İmparatoru Naruhito, 5 Eylül'de sona erecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı resmen başlattı.

Dans performanslarıyla devam eden seremoni, paralimpik oyunları meşalesinin yakılması ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
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