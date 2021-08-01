2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi
BBC - Haberler | Spor

Türk sporcular boksçu Buse Naz Çakıroğlu ve güreşçi Rıza Kayaalp, kendi branşlarında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Türk sporcular boksçu Buse Naz Çakıroğlu ve güreşçi Rıza Kayaalp, kendi branşlarında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Kadınlar 51 kiloda Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la karşı karşıya gelen Çakıroğlu, iyi başladığı karşılaşmada ilk raunta beş hakemin dördünden tam puan aldı. İkinci ve üçüncü rauntta ise beş hakemin de tam puan verdiği Çakıroğlu yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Çakıroğlu maç sonunda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın Türkiye'm. Ben yarı finaldeyim.. Hep birlikte tarih yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin ardından madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

Yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak Çakıroğlu'nun rakibi ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.

2019'da dünya şampiyonu ünvanına sahip Huang, çeyrek finalde Sırbistan'dan Nina Radovanovic'i yendi.

Kayaalp, Alman rakibini yendi

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, Alman Eduard Popp'u yenerek yarı finale yükseldi.

Alman rakibi karşısında 5-0'lık üstünlük sağlayan Kayaalp, bu skorun ardından rakibine 2 sayı verdi. Ancak mücadelesini sürdüren Kayaalp maçtan 6-2'lik skor ile ayrıldı.

Son 3 olimpiyatta da altın madalya kazanan Kübalı Mijain Lopez Nunez, Kayaalp'in yarı finalde rakibi oldu.

Kayaalp ile Nunez Olimpiyat Oyunları'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların ilkinde Rio 2016 finalinde Nunez, Kayaalp'i yenerek altın madalyaya uzanmıştı. Kayaalp, Londra 2012'de ise yarı finalde rakibine mağlup olmuştu.

Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalyası bulunan Kayaalp ayrıca Özbekistan'daki 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da Nunez ile karşı karşıya gelmiş ve minderden mağlup ayrılmıştı.

Kayaalp ile Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30'da başlayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Gürcistan'dan Iakobi Kajaia ve Şili'den Yasmani Acosta karşı karşıya geliyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi - Haberler Spor
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