2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

19.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:14

81 ilde yapılması planlanan Her Yıl 100 Bin Konut Projesi için başvuruları 16 Aralık-15 Ocak tarihlerinde alınmıştı. 2020 TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ev sahibi olmak için TOKİ kura çekimi 2020'yi bekleyen vatandaş için beklenen tarihler açıklandı. Peki, 2020 TOKİ kuraları nasıl çekilir? İşte detaylar...

İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İstanbul; Tuzla ilçesinde toplamda 5 bin 750, Arnavutköy ilçesinde 3 bin 750, Başakşehir ilçesinde ise 500 konut yapılması planlanıypr. Tuzla için kura çekiliş tarihi 16 Mart Pazartesi, Arnavutköy 18 Mart Çarşamba, Başakşehir 20 Mart Cuma günü şeklinde belirlendi.

ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Ankara; Sincan Saraycık 6 Mart Cuma, Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri 13 Mayıs Çarşamba, Bala ve Haymana ilçeleri 20 Mayıs Çarşamba, Çubuk ve Güdül ilçeleri için ise 24 Haziran Çarşamba günü çekilişler yapılacak.

İZMİR KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

İzmir'in Karabağlar ilçesi çekiliş tarihleri 24 Şubat Pazartesi, Seferihisar 25 Şubat Salı, Aliağa 26 Şubat Çarşamba, Kemalpaşa 27 Şubat Perşembe günü düzenlenecek. İzmir Selçuk ilçesi kura çekilişleri de 30 Nisan Perşembe günü yapılacak.

2020 TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLEİR İÇİN TIKLAYIN...

TOKi KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Her Yıl 100 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekilişi yapılacak olan TOKİ'lerin kura sonuçları e-Devlet üzerinden şifre ve TC kimlik numaralarıyla öğrenilebilecek.

TOKİ KURALARI NASIL ÇEKİLİR?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Sosyal konutların fiyatı 160 ile 210 bin lira arasında değişiyor. Hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.