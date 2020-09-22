2020 Sonbahar Doodle Ekranına Taşındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 Sonbahar Doodle Ekranına Taşındı

2020 Sonbahar Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

2020 Sonbahar Doodle Ekranına Taşındı
22.09.2020 01:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:08

2020 Sonbahar Doodle ekranına kapak oldu.

2020 Sonbahar
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için 2020 Sonbahar kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları 2020 Sonbahar gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

İlgili Haberler

2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ne zaman, saat kaçta? 1. ve 2. oturum saat kaçta yapılacak?
2020 KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ne zaman, saat kaçta? 1. ve 2. oturum saat kaçta yapılacak?
Halil Sezai kimdir? Halil Sezai şarkıları, filmleri nelerdir?
Halil Sezai kimdir? Halil Sezai şarkıları, filmleri nelerdir?
Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü'nün oynadığı diziler ve filmler neler?
Hazım Körmükçü kimdir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü'nün oynadığı diziler ve filmler neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Müge Anlı Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Babel Okan Buruk Arda Turan Erol Bulut Mehmet Özdilek
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2020 Sonbahar Doodle Ekranına Taşındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 01:10:49. #1.15#
title