2020 Olimpiyatları'na katılacak milli kadın sporcular söyleşide bir araya geldi

06.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:52

2020 Olimpiyatları'na katılacak milli kadın sporculardan, Nur Tatar, Meltem Hocaoğlu, Elif İldem ve Neslihan Yiğit, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen söyleşiye katıldı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında,Medicana International İstanbul Hastanesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2020 Olimpiyatları'na katılacak milli kadın sporcuların katıldığı bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte kadın sporcuların hayat hikayeleri paylaşılırken, kadınların sporda daha çok yer alması ve sayılarının arttırılması konusuna dikkat çekildi. Etkinliğe milli karateci Meltem Hocaoğlu, milli tekvandocu Nur Tatar, paralimpik yüzücü Elif İldem, milli badmintoncu Neslihan Yiğit (bu dalda ilk olimpiyat vizesi alan kadın sporcu), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili Mine Kılıç ve çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.



"Doğru yönlendirmeler yapıp imkanlar sağlarsak kadın sporcu sayısının artacağına eminim"



Etkinlik öncesi konuşan Başkan Fatih Keleş, "Olimpiyat kotası kazanan ve olimpiyat madalyası adayı kadın sporcularımızla birlikteyiz. Kulübümüzde sporcu sayımız yaklaşık 3 bin 500. Bu sporcuların yüzde 35'i kadın ama bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Onlara hedefleri doğrultusunda doğru yönlendirmeler yaparsak ve doğru imkanları sağlarsak, kadın sporcu sayısının artacağına eminim. Yeter ki biz, onlara eşit imkanlar ve olanaklar sağlayalım. Neticesinde zaten bu sayı artacaktır. Kadınlar seslenmek istiyorum; lütfen spora ilgi duyun. Kendinizi deneyin ve geliştirin. Eminim ki, yapabileceğiniz sporlar vardır. Kendinizi spor alanında çok geliştirebilirsiniz. Milli sporcu olup olimpiyatlara gidebilirsiniz" dedi.



"Şu anda sporcularımızın yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor, hedefimiz yüzde 50'ye ulaşmak"



Kadınların sporda yer almasındaki eksikliğe dikkat çeken Başkan Vekili Mine Kılıç, "Türkiye'de kadınların eksik temsil edildiği alanların başında spor geliyor. Sporculara baktığınız zaman her 10 lisanlı sporcudan sadece 3 tanesi kadın. Yerli olarak baktığımızda ise her 10 lisanlı sporcudan 2 tanesi kadın. Kadınlar hem sporcu olarak hem federasyon yönetimlerinde yer alma açısından hem beden eğitimi okullarında okuma ve menajerlik yapma hem de antrenörlük açısından çok gerideler. Bu konuda birşeyler yapılması gerekiyor. Burada da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekiyor. İBBSK olarak göreve geldiğimizden itibaren bu konuda çalışmaya başladık. Öncelikle atletizmde bir kadın takımı kurduk. Amacımız 19 branşımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak. Sporcu sayımızda da yüzde 50-yüzde 50 eşitliğini sağlamak. Şu anda sporcularımızın yüzde 35'i kadınlardan oluşuyor. Hedefimiz yüzde 50'ye ulaşmak" şeklinde konuştu.



Federasyonların yapısında kadınların sayısının vurgu yapan Kılıç, "Temmuz ve Ağustos ayında Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Olimpiyatları yapılacak. Bu olimpiyatlardan sonra bütün federasyonlar genel kurularını yapıp yönetim kurullarını belirleyecekler. Benim temennim, bu yönetim kurullarında en az yüzde 30 oranında kadın olmasıdır. Şu anda bu konuda çok yetersiz durum söz konusu. Arzumuz, tepeden inme şekilde bir kota uygulanması, kadınların yönetime gelmesi ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde önemli bir adım atılmış olacağını düşüyorum" diye konuştu.



Kadınların sadece sporda değil, her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan milli karateci Meltem Hocaoğlu,"Kadının sadece sporda değil, her alanda başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyorum. Ömrümü bir işe adadım. Bunu karşılığı olarak karate ilk defa olimpiyatlarda olacak, ben buna çok yakınım. Olimpiyatlarda başarılı olduğumda tarihe geçmiş olacağım. Başarımı arkamda olan birçok kadına ve aynı zamanda birçok erkeğe borçluyum. Ben bunu yapabildiysem diğer kadınlar da kendi savaşlarını verip başarabilirler. Ben buna inanıyorum. Ben, kendime inandığım için başarılıyım. İşler her zaman harika gitmedi. Zorluklarla savaştığım ve direndiğim için buraya gelebildim. Herkesin bunu yapabileceğine inanıyorum. Karate, düşünüldüğü gibi savaş ve dövüş sporu değil, savunma sporudur. Kadın olarak yapamayacağımız şeyin olduğuna inanmıyorum. Bunu söyleyenlerin ön yargılarını kırmak için savaşıyorum".



Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini belirten milli badmintoncu Neslihan Yiğit, aile ve antrenör desteğine dikkat çekti.



Milli tekvandocu Nur Tatar, 2 olimpiyat madalyası olduğunu söylerken, şimdiki hedefinin olimpiyat altını olduğunu vurguladı. Tatar,"Başarı için fedakarlık gerekli. Kürsüye çıktığınızda herşeyi unutuyorsunuz" dedi.



Paralimpik yüzücü Elif İldem ise şöyle konuştu: "Engellilerin yaşadığı zorluklar ortada. Hele kadınsanız daha da zor bir hayatınız var demektir. İBBSK'da havuza girdiğimde engellerimi geride bırakıyorum. Hedefim Tokyo Paralimpik oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek". - İSTANBUL

