2020 kira artış oranı kaç oldu? 2020 kira artış zammı hesaplama nasıl olur?
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2020 kira artış oranı kaç oldu? 2020 kira artış zammı hesaplama nasıl olur?

05.10.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:41
2020 kira artış oranı kaç oldu? 2020 kira artış zammı hesaplama nasıl olur?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile 2020 kira artış oranı ne kadar? 2020 kira artış zammı hesaplama nasıl olur?

TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 11,47 oldu. Böylece ekimde kiralara en fazla %11,47 oranında zam yapılabilecek. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile 2020 kira artış oranı ne kadar? 2020 kira artış zammı hesaplama nasıl olur?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

2020 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. Eylül ayında12 aylık TÜFE ise %11,47 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,47 oldu.

2020 KİRA ARTIŞ ZAMMI HESAPLAMA NASIL OLUR?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %11,47

Zam bedeli: 114 lira

Zamlı kira bedeli: 1.114 lira

2020 kira artış oranı kaç oldu? 2020 kira artış zammı hesaplama nasıl olur?

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.226lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.337 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.449lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.560 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.672 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.783 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.894 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.006 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.117 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.229 lira

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Haber Yorumları (2)
KİRAZ: bu artışlar n edir böyle ya 1. 500 den aşağı kira yok zaten
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NİYAZİ: ne oalcak bu kiralar böyle ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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