2020 borsa yılı olacak

05.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:42

Bu yılın ilk 11 ayında borsanın yüzde 17 kazandırdığını ve uzun vadeli yatırımcı için kazanma fırsatının devam ettiğini belirten Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, "Borsa İstanbul'un kazandırmaya devam edeceğini öngörüyoruz. 2020 borsanın yılı olacak" dedi.