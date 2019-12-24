2020 benzin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine ne kadar zam geldi? Zam sonrası Benzin fiyatları ve motorin fiyatı!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından benzin ve motorin zam açıklamasını yaptı. Yaşanan gelişme sonrası benzin fiyatları ve motorin fiyat merak konusu olurken vatandaşlar yeni yılda benzin ve motorin fiyatının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 24 Aralık itibariyle benzin fiyatı ve motorin fiyatı!
Motorin ve benzine yapılan zamlar sonrası 2020 benzin fiyatları ve yeni yılda depoların kaç liraya dolacağı araştırılmaya başlandı. Gece yarısı yapılan zam sonrası motorin ve benzin fiyatları arttı. İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zam kararı sonrası 2020 benzin fiyatları ve benzin, motorin zam oranları…
BENZİN ZAM ORANI VE BENZİN FİYATLI
EPGİS açıklaması ile 24 Aralık gecesi itibariyle benzine 16 kuruş zam yapıldı.
Zam sonrası İstanbul'da 6.86'TL olan benzinin litre fiyatı 7.02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 olan benzinin litresi 7.11 TL'ye çıkacak.
MOTORİN ZAM ORANI VE MOTORİN FİYATI
EPGİS açıklamasında motorine toplamda 28 kuruş zam yapıldığı açıklandı.
İstanbul'da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.53 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.60 TL'ye çıkacak.