2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "İklim değişikliği nedeniyle ülkemizde 36 göl kururken, 14 göl ise kuruma tehlikesi ile karşı karşıya." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerine söz alan Kalyoncu, iklim değişikliğinden ötürü Türkiye'de ortaya çıkan sorunlara değindi.

Son yıllarda kar yağışının azalması nedeniyle yer altı ve barajlardaki suların azaldığını anlatan Kalyoncu, Tarım ve Orman Bakanlığını önlem almaya çağırdı.

Hava ve su kirliliğinin de ciddi bir tehlike olarak toplumu tehdit ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Ülkemizde 36 göl kurudu, şu an 14 göl kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Konya Ovası'nda obruklar meydana geliyor. Büyük sıkıntılar kapıda" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştiğini anımsatarak, 2019 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığına ayrılan bütçenin düşük olduğunu belirtti.

Çiftçilerin sorunları üzerinde duran Emecan, tarım alanlarının her geçen gün azaldığını ifade etti. Emecan, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyükşehir yasası ile mahallelere dönüştürülen köylerimizdeki tarım alanları yok edildi. Betonlaşmanın önü açılarak çiftçi topraklarından koparıldı. Doğrudan gelir desteği ile üreticiye değil, tapu sahibine rant sağlanıyor, kaynaklar heba ediliyor. Çiftçi üretemez, tüketici ise pahalılıktan tüketemez hale geldi."

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, fındık taban fiyatının hasat mevsiminden sonra yapılarak üreticilerin zarar ettiğini, bu durumdan yabancı firmaların karlı çıktığını öne sürdü.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, yıllarca tütün tarlalarında çalıştıklarını anımsatarak, "Biz çiftçiye destek nedir bilmiyorduk. Şimdi bütün ürünlere destek veriyoruz. Hayvancılığa ve tarıma destek veriyoruz. Son 15 yıla baktığımızda traktörü olmayan çiftçi kalmadı. Sıfır faizle destekleme kredileri veriyoruz. Adeta hükümetimiz çiftçimiz için seferber olmuş durumda." sözlerine yer verdi.