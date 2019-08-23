2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinin ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.

23.08.2019 17:10
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinin ilk maçında Fransa, Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan ve kıran kırana geçen mücadelede Fransa, 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13'lük setlerle Bulgaristan'a üstünlük sağladı ve grup maçlarına galibiyetle başladı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Ilaria Vagni


Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Gelin)


Bulgaristan: Dimitrova G., Todorova Mira, Paskova, Vasileva, Dimitrova N., Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Todorova Zhana (L), (Petrova)


Setler: 25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13


Süre: 1 saat 59 dakika (24, 24,23, 28, 21) - ANKARA

Kaynak: İHA
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