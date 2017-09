2018 Olimpiyatlarına Hazırlıklarımız Devam Ediyor"

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, 2018'de Güney Kore'de düzenlenecek PyeongChang Olimpiyatları için kota alan sporcuların hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.



Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon planlaması yaparken sürat pateni ve artistik buz pateni branşlarında geniş kapsamlı kamp dönemi geçirdiklerini anlattı.



Bu kapsamda yarışlara katılmak için sürat pateni (short track) ve artistik buz pateninde kota alan sporcuların olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Önümüzdeki sezon İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum'da ve uluslararası alanda yarışmalar olacak. Bunların en önemlisi 2018 PyeongChang Olimpiyatları. Bu yarışmalar kapsamında biz de çok yoğun bir çalışma takvimi hazırladık. Olimpiyatlar için hazırlıklarımız sürüyor." dedi.



Gürbüz, sürat pateninde A Milli Takım'ın uzun dönemli bir kamp sezonu geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu hazırlık kampını Kore'de yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımızdan iyi sonuçlar alıyoruz. Dünya Kupası müsabakalarına katılacaklar ve onlardan bir veya iki kota bekliyoruz. Yine PyeongChang Olimpiyatları'na 4 yada 5 sporcu ile katılmayı arzu ediyoruz. Bütün çalışmalarımızı da buna göre organize ettik. Amatör branşların taçlandığı yer olimpiyatlardır. Biz de milli takım ruhunu oluşturarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyoruz. Bu anlamda sporcularımız birbirleriyle rekabet halinde çalışıyor."



Dört farklı ilde tesislerin yapımının sürdüğünü ifade eden Gürbüz, "Tesislerimizde çok iyi gelişmeler var. 4 ilimizde yapımı devam eden tesislerin yaklaşık yüzde 95'i bitti. İnşallah önümüzdeki yıl ülkemiz ve sporcularımız yeni tesislere kavuşacak. Bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"



Göreve geldiğinden bu yana yeni yapılanma sürecine girdiklerini ve sporcuları yakından takip ettiklerini anlatan Gürbüz, 11 aylık görev süreslerinde başarılı bir ivme kazandıklarını aktardı.



Gürbüz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Spor aritmetiğe dayanan bir şey ve her branşın kendine göre teknik yapısı var. Sporcularımızın yaptığı kamplar ve kendilerini gözlemlediğimiz zaman 11 aylık sürede iyi çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Dünya ne yapıyorsa Türkiye'de de onu yapmaya çalışıyoruz. Yani dünyada sporcular nasıl hazırlanıyor, hangi teknik materyalleri kullanıyor onları takip ederek uygulamaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki PyeongChang Olimpiyatları'nda, 2020 EYOF'ta, 2022 ve 2026 müsabakalarında sporcularımızla birlikte bizde varız diyeceğiz. İyi bir camiayız ve bu bütünlük olduğu sürece gelecek vadeden sporcularımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız."