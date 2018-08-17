Çin'de düzenlenen "2018 Dünya Robot Konferansı"nda sağlık, hizmet, kargo ve güvenlik gibi sektörlerde hizmet verecek akıllı robotlar tanıtıldı.

Ülkenin başkenti Pekin'de, Uluslararası Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferans kapsamında, ziyaretçilere, robot teknolojisindeki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Bir çok ülkeden firmanın robotik teknoloji konusundaki hünerlerini sergilediği fuarda, sağlık, hizmet, kargo ve güvenlik gibi sektörlerde kullanılması öngörülen akıllı robotların tanıtımı yapıldı.

Tenis oynayan, dans eden, enstruman çalan robotların ilgi odağı olduğu fuarda, e-ticaret şirketlerinin kargo taşıma amacıyla geliştirdiği kurye robotlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bunun yanı sıra, askeri, güvenlik ve yangınla mücadele gibi alanlarda kullanılması amacıyla üretilen ve bulunacağı göreve göre çeşitli ekipmanlar entegre edilebilen uzaktan komutalı kara araçları ile denizde seyredebilen robot balıklar da fuarda sergilendi.

Fuarın pazar günü sona ereceği kaydedildi.