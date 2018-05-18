2018'de Birçok Şirket Yeni Elektrikli Araçları Piyasaya Sürüyor

– Nissan Leaf, Tesla Model 3 ve birçok yeni elektrikli araba modeli 2018 yılında piyasaya sürülecek.

Elektrikli araç modellerinin 2018 yılında artması beklenirken, Audi, BMW, Nissan ve Tesla gibi birçok otomotiv şirketi yeni araçlarını tanıtmaya başladı. Electrek'te yer alan habere göre Audi 2018'nin sonlarına doğru yeni e-tron SUV'sini piyasa sürecek. Yeni aracın hız ve motor gücü gibi teknik bilgiler paylaşılmazken, aracın sekiz buçukta şarj edildiği söylenirken, WhatCar? Aracın 60 bin sterlinden satışa çıkacağını öngörüyor.

Alman otomobil devi BMW'nin i3s modelinin ise, bir önceki elektrikli araba modeli i3'e göre daha spor bir görünüm kazanarak 2018'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Car dergisine göre i3'e göre daha fazla motor gücü olan araç, tek şarjla 280 kilometre gidebiliyor.

Lamborghini ve Ferrari gibi markalarla yarışabilecek yeni elektrikli aracını piyasaya sürmesi beklenene Hırvatistan merkezli Rimac, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda duyurması bekleniyor.

Tesla Motors'un ise bu yıl Roadster adıyla yeni bir elektrikli araba modelini piyasa sürmesi beklenirken, yeni aracın tek şarjla yaklaşık 997 kilometre gidebildiği ve 2020 yılında 200 bin dolara satışa çıkacağı açıkladı.

Güney Kore merkezli Hyundai'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni aracı Hyundai Nexo FCEV'in alışılagelmiş lityum bateriler yerine hidrojen yakıt hücresi teknolojisi ile çalıştığı duyuruldu. Autocar'a göre, aracın otonom özelliklerinin ise kullanıcıları "büyüleyeceği" söylendi.

Rimac gibi ilk elektrikli aracını Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeye hazırlanana Jaguar'ın I-Pace isimli yeni aracının ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Autocar ise aracın 60 bin sterlin düzeyinde satışa çıkacağını öngörüyor.

Car Buyer'da yer alan habere göre Nissan'ın yen elektrikli aracı Leaf EV'nin 21,990 sterlinden satışa çıkacağı söylenirken, estetik görünümü dışında ayrıca aracın bateri performansının da yükseltildiği ve tek şarjla 378 kilometre gidebildiği belirtildi.

Çin merkezli otomobil şirketi Nio ise bu yıl ES8 adında sekiz koltuklu yeni bir sportif arazi aracı piyasa sürmeye hazırlanıyor. Auto Express'te yer alan habere göre, aracın gelecek yıl ön satışa açılacağı ve otonom kullanım sistemi olduğu yer aldı.

İngiliz lüks otomobil üreticilerinden Aston Martin'in ise gelecek sene sınırlı sayıdaki RapidE sedan aracını piyasaya sürmesi bekleniyor. Auto Express'te yer alan habere göre şirketin yeni aracının eski dört kapılı Rapide'e benzer bir tasarıma sahip olacağı söylendi. - İstanbul