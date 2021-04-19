2015 senesinde, "Acele etmeyin, UEFA çatırdayacak" diyen Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları sosyal medyayı salladı

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla karışan UEFA için Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım 2015 senesinde, "Bekleyin UEFA çatırdayacak, daha neler neler çıkacak altından göreceksiniz" sözleri, sosyal medyanın en çok konuşulan konu oldu. 3 Temmuz sürecinden sonra UEFA ve FIFA'da Platini ve Blatter'in skandallarının patlamasıyla başlayan Avrupa futbolunun çalkalanma hikayesi, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla tam patlak verdi. Böylece Aziz Yıldırım'ın o sözleri hafızalara geldi.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın öngörüleri yeniden gündem oldu. 2011'de 3 Temmuz sürecinde hapis yatan başkan Aziz Yıldırım, cezaevinden çıktıktan sonra UEFA'yı hiç dilinden düşürmemişti. Yıldırım'ın açıklamalarının ardından UEFA ve FIFA'da peş peşe skandallar patlamıştı. UEFA Başkanı Platini ve FIFA Başkanı Sepp Blatter, rüşvet ve çeşitli yolsuzluk dosyalarıyla yargılanmıştı. Yıldırım'ın, "Bekleyin UEFA çatırdayacak, acele etmeyin, daha neler göreceksiniz" sözleri, Avrupa'nın 12 dev kulübünün Süper Lig'i kurma hamlesiyle futbolseverlere Başkan Yıldırım'ın sözlerini hatırlattı.

FUTBOLUN MADDİ TARAFI

Real Madrid Başkanı Perez'in lider seçildiği Avrupa Süper Ligi organizasyonundaki kurucu takımlar, UEFA ve FIFA ile birçok sıkıntı yaşamıştı. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımlarının çoğu sahipli, yatırımcısı var. Futbola bir iş olarak baktıkları için pastadan daha fazla pay alma arzuları var. UEFA ve FIFA da kendi payını gözetiyor. Ancak kulüpler, Şampiyonlar Ligi'nden kazanacakları paranın neredeyse 3-4 mislini kazanmak istediği için bu hamleyi gerçekleştirdi.

Aziz Yıldırım'ın o lafları hakkında sosyal medya kullanıcıları şöyle yorumlar yaptı: