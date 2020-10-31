2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay
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2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay

31.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:51
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay

İzmir'deki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Bölgenin eski fotoğrafını paylaşan Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçi Cenk Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu söyledi.

Türkiye'yi yasa boğan 6,6 büyüklüğündeki İzmir depreminde birçok bina yerle bir oldu. Bayraklı ilçesinin Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı'ydı. 8 katlıapartmanın balkonlarında depremden önce çatlaklar olduğu iddia edildi.

YALTIRAK'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Hâlâ arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü apartmanla ilgili çarpıcı açıklama ise Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçi olan Cenk Yaltırak'tan geldi. Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay

"TARIM ALANI DEĞİŞKEN ZEMİN YARATIR"

Yerbilimci Yaltırak fotoğrafların altına ise şu mesajı yazdı:

"Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin yaratır. Binadaki en ufak hatayı affetmez."

2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay

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