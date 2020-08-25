20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an Lionel Messi'nin Barcelona'ya ayrılık talebini iletmesinden sonra dikkat çeken bir paylaşım yapan efsane oyuncu Luis Figo, "Messi, Real Madrid'e mi gidiyor?" sorularını akıllara getirdi. 20 yıl önce serbest kalma bedeli ödenerek Barcelona'dan Katalan temsilcisinin ezeli rakibi Real Madrid'e geçen Portekizli efsane, "Başka bir tarihi an" dedi.

Barcelona'da ayrılık talebini Katalan ekibinin yönetimine ileten Lionel Messi'nin ardından sosyal medya da hareketlendi. Dedikodulara bir yorum da 20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e serbest kalma bedeli ödenerek geçen eski oyuncu Luis Figo'dan geldi.

Portekizli efsane, Messi'nin haberinin olduğu bir paylaşımı alıntılayıp "Başka bir tarihi an!" ifadelerini kullandı. Figo'nun bu paylaşımına dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi ve "Messi Real Madrid'e mi gidiyor?" şeklinde yorumlandı.

DOMUZ KAFASI ATILMIŞTI

Figo, Real Madrid formasıyla 2002 yılında Nou Camp'a ilk kez ayak bastığı maçta sahaya yağmayan yabancı madde kalmamıştı. Bu yabancı maddelerin içinde, kesik bir domuz kafası ve bir viski şişesi de bulunuyordu.

Luis Figo

KATALAN HÜKÜMETİ VEDA ETTİ

Messi'nin ayrılık haberi sonrası Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı Quim Torra Arjantinli yıldıza veda etti ve "Messi, Katalonya her zaman evin olacak. Bize yaşattığın olağanüstü futbol ve mutluluk için teşekkür ederim. Dünyanın en iyi oyuncusu, seni asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARDAN DESTEK

Kulübün eski oyuncusu Carles Puyol da yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşına destek verdiğini açıkladı. Luis Suarez de Puyol'un paylaşımına alkış emojisiyle destek verdi.