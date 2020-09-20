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20 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

Burak Çukurova: Türkiye'nin Sebastien Loeb'ü olursak mutlu oluruz"Aytemiz'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz""Aytemiz'in bize verdiği destek çok değerli""Tüm güvenlik önlemleri alındığı için bir sıkıntı yok""Bir yarışın bütçesi yaklaşık 70 bin Euro""Önümüzdeki yıllarda desteğin artarak...

20 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi
20.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:57

Burak Çukurova: Türkiye'nin Sebastien Loeb'ü olursak mutlu oluruz

"Aytemiz'i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

"Aytemiz'in bize verdiği destek çok değerli""Tüm güvenlik önlemleri alındığı için bir sıkıntı yok""Bir yarışın bütçesi yaklaşık 70 bin Euro""Önümüzdeki yıllarda desteğin artarak Aytemiz adına bir ralli takımının kurulması söz konusu""Sebastien Loeb, gelmiş geçmiş en büyük pilot""Türkiye'nin Loeb'ü olursak mutlu oluruz diye düşünüyoruz ve o şekilde hedeflerimize devam ediyoruz""Son 3 senedir burada en iyi Türk oluyorsak bunun da sebebi detaylı düşünmek, iyi organize olmak" 

SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda evinde Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG14.00 Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor16.30 İstanbulspor - Altay19.00 Giresunspor - Menemenspor19.00 Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor

MİSLİ.COM 2'NCİ LİG ve MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG BAŞLIYORBugün başlayacak Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 9, Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maç oynanacak. Misli.com 3'üncü Lig'de ise 4 grup yer alırken, her grupta 8'er olmak üzere toplam 32 müsabakada heyecan yaşanacak.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASITürkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Marmaris'te gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, sona erecek.

GOLFLimak Kemer Golf Cup 2020, bugünkü müsabakalarla sona erecek.

MARATONVodafone İstanbul Yarı Maratonu koşulacak08.45 Elit atletler yarışının starı verilecek.

BASKETBOL14'üncü TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası Finali21.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Spor Toto - Arhavi Voleybol14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Altekma14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Sorgun Belediyespor14.30 Tokat Belediye Plevne - Fenerbahçe HDI Sigorta15.00 Haliliye Belediyespor - Afyon Belediye Yüntaş

AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Feyenoord - Twente (Orkun Kökçü)19.00 Wolfsburg - B. Leverkusen (Yunus Mallı)19.00 Sassuolo - Cagliari (Kaan Ayhan, Mert Müldür)21.00 Leicester - Burnley (Çağlar Söyüncü)21.45 Juventus - Sampdoria (Merih Demiral)

22.00 Marsilya - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Mustafa Kapı)


Kaynak: DHA

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