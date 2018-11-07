20'den Fazla Ülkeye İhracat Yapan 44 Yıllık Halı Şirketi Konkordato İstedi

Türkiye ve dünyadaki bir çok büyük otele halı sağlayan ve Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık şirket Avşar Halı konkordato ilan etti. Sözcü'de yer alan habere göre, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.

20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.

Avşar Halı'nın halı sağladığı kurumlardan bazıları:

OTELLER

Tarabya Otel/İstanbul

Ritz Carlton/İstanbul

Dedeman Otel/Gaziantep

Polat Renaissance/İstanbul

Hilton/Bükreş

Hilton/Sofya

Shangri-La Bosphorus/İstanbul

Kervansaray Otel/İstanbul

OFİSLER

Mercedes Benz/İstanbul

Türk Henkel/İstanbul

Net Holding/İstanbul

Sabancı Center/İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi/İstanbul

Warner Bros/İstanbul