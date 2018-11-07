20'den Fazla Ülkeye İhracat Yapan 44 Yıllık Halı Şirketi Konkordato İstedi
Çamlıca Camii'nin halı kaplama işini yapan Avşar Halı konkordato ilan etti. 44 yıllık şirket 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Türkiye ve dünyadaki bir çok büyük otele halı sağlayan ve Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık şirket Avşar Halı konkordato ilan etti. Sözcü'de yer alan habere göre, Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.
20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.
Avşar Halı'nın halı sağladığı kurumlardan bazıları:
OTELLER
Tarabya Otel/İstanbul
Ritz Carlton/İstanbul
Dedeman Otel/Gaziantep
Polat Renaissance/İstanbul
Hilton/Bükreş
Hilton/Sofya
Shangri-La Bosphorus/İstanbul
Kervansaray Otel/İstanbul
OFİSLER
Mercedes Benz/İstanbul
Türk Henkel/İstanbul
Net Holding/İstanbul
Sabancı Center/İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi/İstanbul
Warner Bros/İstanbul