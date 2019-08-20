20 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın inanılmaz hayat hikayesi!..Şimdi klasik otomobil koleksiyonu bulunan Kartal, Holding Başkanlığına kadar giden yaşamına ait önemli kesitler sundu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın inanılmaz hayat hikayesi!..Şimdi klasik otomobil koleksiyonu bulunan Kartal, Holding Başkanlığına kadar giden yaşamına ait önemli kesitler sundu.
"Kuyu kazdım, poligon beton gömdüm"
"2009 yılından önce futbol nedir bilmezdim"
"Yönetici olmak için futbolu bilmeye gerek yok"
"Gençlerbirliği galibiyetine aldanmayalım"
"Rizespor'un tek problemi taraftar"
"Bu sezon hakem hataları en az seviyede olsun"
Cedi Osman: Birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız
"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"
"Bütün takımlara teker teker konsantre olacağız"
"Takımın havası gayet iyi"
"Zor bir gruptayız"
Tekvandocu üçüzlerin tek hayali milli takıma seçilmek
Abdullah Ertuğrul Türkkolu: Bizi babam yönlendirdi
Fatma Belinay Türkkolu: Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz
Seyfettin Yücel Türkkolu: Tekvandoyu çok seviyoruz, hedeflerimiz var
MELİH DEMİRAL
15.30 Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak
FENERBAHÇE
-Sezona lider başlayan sarı-lacivertli takım Başakşehir maçının hazırlıklarına rejenerasyon antrenmanı ile başlayacak
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek
TRABZONSPOR
15.00 Bordo-mavili ekip Atina'ya hareket edecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu ilk maçları oynanacak. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Romanya'nın Cluj takımıyla Çekya ekibi Slavia Prag arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
22.00 Cluj - Slavia Prag
ATLETİZM
Türkiye Atletizm Ligleri'nde Süper Lig ve 1'inci Lig'de final kademesi bugün ve yarın Bursa'da yapılacak, şampiyonlar belli olacak.
BASKETBOL
19.00 A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'daki son çalışmasını yapacak. Çalışmayı Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edip, millileri Çin'e uğurlayacak.