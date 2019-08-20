20 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

20.08.2019 09:37

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın inanılmaz hayat hikayesi!..Şimdi klasik otomobil koleksiyonu bulunan Kartal, Holding Başkanlığına kadar giden yaşamına ait önemli kesitler sundu.

"Kuyu kazdım, poligon beton gömdüm"

"2009 yılından önce futbol nedir bilmezdim"

"Yönetici olmak için futbolu bilmeye gerek yok"

"Gençlerbirliği galibiyetine aldanmayalım"

"Rizespor'un tek problemi taraftar"

"Bu sezon hakem hataları en az seviyede olsun"

Cedi Osman: Birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız

"İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum"

"Bütün takımlara teker teker konsantre olacağız"

"Takımın havası gayet iyi"

"Zor bir gruptayız"

Tekvandocu üçüzlerin tek hayali milli takıma seçilmek

Abdullah Ertuğrul Türkkolu: Bizi babam yönlendirdi

Fatma Belinay Türkkolu: Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz

Seyfettin Yücel Türkkolu: Tekvandoyu çok seviyoruz, hedeflerimiz var

MELİH DEMİRAL

15.30 Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak

FENERBAHÇE

-Sezona lider başlayan sarı-lacivertli takım Başakşehir maçının hazırlıklarına rejenerasyon antrenmanı ile başlayacak

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek

TRABZONSPOR

15.00 Bordo-mavili ekip Atina'ya hareket edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu ilk maçları oynanacak. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Romanya'nın Cluj takımıyla Çekya ekibi Slavia Prag arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

22.00 Cluj - Slavia Prag

ATLETİZM

Türkiye Atletizm Ligleri'nde Süper Lig ve 1'inci Lig'de final kademesi bugün ve yarın Bursa'da yapılacak, şampiyonlar belli olacak.

BASKETBOL

19.00 A Milli Basketbol Takımı, İstanbul'daki son çalışmasını yapacak. Çalışmayı Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edip, millileri Çin'e uğurlayacak.



Kaynak: DHA