20.10.2020 Chelsea Sevilla maçı hangi kanalda, şifreli mi? Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi devam ediyor!

Chelsea Sevilla karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor! Chelsea muhtemel 11'i ve Sevilla muhtemel 11'i karşısında hangi takımın kazanma olasılığı daha fazla olduğu konuşuluyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı hangi kanalda, şifreli mi? Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea-Sevilla maçı hangi gün?