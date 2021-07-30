2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPAN BABA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
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2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPAN BABA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yapan babası D.İ. ve aynı evde bulunan kadın yeniden gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yapan babası D.İ. ve aynı evde bulunan kadın yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba D.İ. ise gözaltına alındı. D.İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba D.İ. ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ BEBEĞİNE İŞKENCE YAPAN BABA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba yeniden gözaltına alındı
2 yaşındaki bebeğine işkence yapan baba yeniden gözaltına alındı
BABASININ İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 1,5 YAŞINDAKİ BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI
BABASININ İŞKENCE YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 1,5 YAŞINDAKİ BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
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