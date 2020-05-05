HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: "TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim"

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can:
05.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:50

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Can, "İnanın federasyonumuz çok iyi çalışıyor.

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Can, "İnanın federasyonumuz çok iyi çalışıyor. Sonuna kadar en kötü senaryoyu çiziyorlar. En büyük sıkıntı, federasyon ne karar verirse suçlu olacak. Şu anda TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim." diye konuştu.

Son kararı devletin vermesi gerektiğini ifade eden Can, "Eğer ligi geçerli saymasalar 'Bizim şampiyonluğumuz gitti' diyecekler, 'Birinciler şampiyon oldu' deseler bu sefer Başakşehir ya da Galatasaray 'Ben de şampiyon olabilirim' diyecek. Küme düşmeyi kaldırmasa 'Belki ben ligde kalacaktım' denilecek. Burada federasyon değil de devletimizin karar vermesi lazım. Fransa'da direkt devlet duruma el koydu, başka şekilde olmaz bu iş." değerlendirmesinde bulundu.

"Bence ligler oynanmaz"

Alınacak kararların herkesi memnun etme şansı olmadığına değinen başkan Can, "Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal derler ya öyle bir durum. Birisi kötü olacak burada ya da pandemiyi kimse görmeyecek, herkes maça çıkacak. 6 hafta sonra kaç kişi sağ kalırsa kalacak. Öyle bir durum. Ne yapılırsa bir sorun çıkacak burada. Kimseyi memnun etme şansınız yok. Bu iş çok zor, bence ligler oynanmaz." şeklinde görüş belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Can, "Sayın bakanımızdan randevu talep etmiştik, o da bizi kırmadı. Kulüplerin geleceği ile ilgili konuşmalar yaptık. İddia gelirlerinin 7 yıldan beri artmamasını, iddiayı giren maç sayılarının arttırılmasını konuştuk. Teşkilat başkanlığından geldiği için bizimle yakın ilgilendi." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde"

Bu sezonun bir şekilde bitirilmesini istediklerini belirten Can, "Bu sezonun bir türlü bitmesini istiyoruz. ya oynanarak bitsin ya oynanmadan. Bizim temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde. Son 6 maçı oynamayalım, birinciler direkt çıksın, ikinci sıra ile dokuzuncu sıra arasındakiler play-off oynasın. 89 kulübe iki şık sunduk. Yüzde 73'ümüz bunu kabul etti. Birinci tercihimiz son 6 maçı oynayıp ligi bitirmek, ikinci tercihimizde düşmenin olmamasını ama ödülün olmasını istedik. Şu anda mesela Kocaelispor, Samsunspor, Karacabey gibi kulüplerin hakkı yenmesin istedik. Bu konuda son kararı TFF Yönetim Kurulu verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"İnanılmaz bir kaos var şu anda"

Futbolda bir kaos yaşandığını söyleyen Volkan Can, "İnanılmaz bir kaos var şu anda. Herkes kendi isteğini yapmaya çalışıyor. 10. sıradaki takım 'O zaman ben de play off oynayayım' diyor. 15. sıradaki takım 'Ben düşmeyim o zaman' diyor, birinciler, 'Ben direkt çıkayım' diyor. Büyük bir kaosun içindeyiz, Allah yardımcımız olsun. Önce futbolcu sağlığı, önce ona bakıyoruz. En iyisini devletimiz bilir." şeklinde konuştu.

TFF'nin hazırladığı futbola dönüş öneri protokolünün alt liglerde uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen Can şunları kaydetti:

"Bakana, 'Sayın bakanım bunu 2. ve 3. lig olarak yapma şansımız yok' dedim. Federasyona teşekkür ederim, Süper Lig için müthiş bir protokol. TFF 1. Lig'in bile buna yarısı uyar yarısı uymaz. En genç futbolcular 2. ve 3. ligde oynuyor. Herkes kendi arabasıyla idmana gitsin deniyor. Bizim 3. ligde kaç futbolcunun kendi arabası var. 18 yaşındaki çocuğun zaten sokağa çıkma yasağı var, o da olmaz. Deplasmanlara çift otobüs gitmemiz lazım. Uçaklar yok, deplasmana nasıl gideceğiz. Bunları nasıl karşılayacaklar bilmiyorum. Süper Lig takımları özel uçak kiralayıp gidebilir ama bizim böyle bir şansımız yok."

Futbolcuların da maçlara tedirgin çıkacağını söyleyen Can, "Futbolcu tedirgin olur. Maçtan çıktı, eve giremeyecek. Test yaptırsan iki gün sonra durum değişebiliyor. 14 gün eve girmemen lazım ve haftaya bir daha maç var. İki ay sonra oynayalım deniyor. Oyuncu 15 gün sonra yeni sezon için başka takımla anlaşmışsa futbolcu ayağını topa sokar mı? Küme düşmeye oynayan takım senin oyuncunla anlaştı diyelim 6 maçlığına futbolcu benim ama sonra rakibin. O çocuk gol atar mı? Futbolcu, yeni takımı küme düşerse 3. ligde oynayacağım diye düşünür." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kurulunun kararının belirleyici olduğunu söyleyen Can, "Bilim Kurulu'nun vereceği karar çok önemli. Bilim Kurulu oynanmayacak derse belki Süper Lig de oynanmayacak." dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı Spor
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Spor
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Spor
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Spor
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Spor
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Spor
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Ozan Güven Bülent Ersoy Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: "TFF idarecilerinin yerinde olmak istemezdim" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 21:59:41. #1.15#
title