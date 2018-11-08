Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, "Yeni dönemde bizim kişi başı turistten elde ettiğimiz geliri maksimum düzeye çıkardığımız bir evreye geçmek durumundayız." dedi.

Arısoy, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kongre Salonu'nda düzenlenen 2. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye turizminde 2015 yılında malum nedenlerle gerileme yaşandığını belirtti.

Turizmin 2017 yılında yeniden toparlandığına dikkati çeken Arısoy, şöyle devam etti:

"Bu yıl, daha önce de söylendi, inşallah Türkiye turizmi en yüksek turist sayısına ulaşmış olacak. Bu arada o dönemdeki travmatik sebepleri tekrar etmeye gerek yok zaten. Bu sebeplerle ülkemiz biraz ucuz turist ülkesi haline geldi. Bunun toparlanması o kadar kolay olmuyor. Önce sayının toparlanması gerekiyor. Çünkü turizm yatırımcılarının yüklü borçları vardı. Bir panik havası sezgindi bu 2 yılda. Bu nedenle eski fiyatlara hala gelmiş değiliz. Bir an evvel 2015 fiyatlarına dönmemiz lazım. Bu yıl ulaşacağımız 40 milyon turist sayısıyla bu psikolojik bariyeri aşacağımıza inanıyorum. Dolaysıyla fiyatların artmasıyla birlikte önümüzdeki yılla beraber bir nitelikli turist sezonun yeniden başlayacağını umut ediyorum."

Arısoy, Türkiye'nin 2015 yılında dünyanın 6. büyük turizm ülkesi olmayı başardığını anlatarak, "Milyonlar üzerinden hesap devri artık geçti. Yeni dönemde bizim kişi başı turistten elde ettiğimiz geliri maksimum düzeye çıkardığımız bir evreye geçmek durumundayız. Deniz, güneş, kum amiral gemimiz, en büyük markamız bunlar. Ama kültür turizmine dönük olarak da müzelerimizi, ören yerlerimizi, yöresel alışverişi merkezlerimizi gezen bir turist profilini ulaşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Turizm toplumsal kaldıraçtır"

Kongre başkanı ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu da turizmin somut olmayan bir ihracat kalemi olarak ülkelerin milli gelirini önemli derecede etkilediğini belirtti.

Turizmin birçok yatırım alanını etkilendiğini vurgulayan Uslu, "Kongremizin ikinci ev sahipliği yapan Şanlıurfa gibi olağanüstü somut ve somut olmayan kültürel miraslara, sanat ve gastronomi zenginliğine sahip şehirler açısında turizm, gereği yapılırsa devasa bir toplumsal kaldıraçtır." dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise kentin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan, Kazakistan, İran, Arnavutluk ve Moğolistan'daki çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı kongre 4 gün sürecek.