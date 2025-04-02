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2 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!

2 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba ANLIK döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 2 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:15 itibariyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 37,9227'den işlem görüyor.

2 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!DOLAR KAÇ TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,16 artarak 41,0094'ten işlem görüyor.

2 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!EURO KAÇ TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,24 artışla 49,0752'den satılıyor.

2 NİSAN BUGÜN DOLAR KAÇ TL: Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? CANLI DÖVİZ FİYATLARI 2025!STERLİN NE KADAR

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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