2 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar, altın yükseldi mi? Altın kuru nasıl kapandı? 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI!

?Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 2 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 16:19 itibariyle yüzde 0,35 artarak 3812,40 'dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 16:19 itibariyle yüzde 0,45 artışla 6196,48'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 16:19 itibariyle yüzde 0,45 artarak 12392,95'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 16:19 itibariyle yüzde 0,45 artışla 24747,65'den işlem görüyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 16:19 itibariyle yüzde 0,40 artarak 3126,69'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3842 liradan alınırken 3886 liradan satılıyor.