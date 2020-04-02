2 milyon TL’lik dezenfektan ile binlerce maskeye el konuldu
Bursa'nın Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin baskın yaptığı iki merdivenaltı imalathanede satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, uygun olmayan şartlarda üretilen binlerce yüz maskesine el konuldu.
02.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:19
Bursa'nın Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin baskın yaptığı iki merdivenaltı imalathanede satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, uygun olmayan şartlarda üretilen binlerce yüz maskesine el konuldu.
Kaynak: Dunya.com