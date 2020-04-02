2 milyon TL’lik dezenfektan ile binlerce maskeye el konuldu Bursa'nın Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin baskın yaptığı iki merdivenaltı imalathanede satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, uygun olmayan şartlarda üretilen binlerce yüz maskesine el konuldu.

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin baskın yaptığı iki merdivenaltı imalathanede satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirilirken, uygun olmayan şartlarda üretilen binlerce yüz maskesine el konuldu. Kaynak: Dunya.com