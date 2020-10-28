2. Lig: Sakaryaspor: 2 Sivas Belediye Spor: 2
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Sinan Bilen xx, Ozan Ergün xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Abdulaziz Solmaz xx (Devrim Taşkaya dk. 59 xx), Muhammet Reis xx (Fatih Tultak dk. 59 x), Ali Özgün xx (Berk İsmail Ünsal dk. 81 x), Oğuzhan Kayar xx (Caner Koca dk. 35 xx), Mehmet Boztepe xx (Alpay Koçaklı dk. 81 x), Azad Filiz xxx, Burak Öksüz xx, Özkan Taştemur xx, Çağrı Ortakaya xx, Ümit Yasin Arslan xxx
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Şeyhmus Abduldakir Aksu xx, Muhsin Polat x, Ali Say xxx (Volkan Eğri dk. 63 x), Mustafa Aydın xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 70 x), Ozan Kılıçoğlu xx (Uğur Bulut dk. 63 x), Emre Şahin x, Burak Aydın xx (Uğur Mustafa Türk dk. 45 x), Hüseyin Tokmak xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 81 x) Şevki Çınar x, Fatih Çolak xx
Goller: Ümit Yasin Arslan (dk. 6), Mehmet Boztepe (dk. 44) (Sakaryaspor), Ali Say (dk. 23), Mustafa Aydın (dk. 48) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Ümit Yasin Arslan (dk. 26) (Sakaryaspor), Abdulkadir Aksu (dk. 60) (Sivas Belediye Spor)
Sarı Kartlar: Caner Koca, Azad Filiz (Sakaryaspor), Emre Şahin, Necati Yılmaz (Sivas Belediye Spor) - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı