2. Lig: Sakaryaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 2
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2. Lig: Sakaryaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig: Sakaryaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 2

1 mağlup oldu.

1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Hidayet Zeybek xx, Emin Barlas xx, Burak Akdağ xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydın x (Caner Koca dk. 70 x), Muhammet Reis xx, Hasan Bilal xx (Çağrı Ortakaya dk. 46 xx), Ali Özgün xx (Berk İsmail Ünsal dk. 70 xx), Mehmet Boztepe xx (Abdulaziz Solmaz dk. 70 xx), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Alpay Koçaklı x (Hakan Aslantaş dk. 29 xx), Berkay Can Değirmencioğlu xx

Bayburt Özel İdare: Yunus Emre Kırdal xx, Ömer İnan xx, Savaş Yorulmaz x, İbrahim Alan x, Emre Şahin xx, Uğur Mustafa Türk xx, Ali Fırat Okur xx, Ömer Esenkaya x, Tolga Tekin xx (İlker Sayan dk. 61 x), Ramazan Işık xx (Salih Seyis dk. 90 ?), Sefa Narin xx

Goller: Muhammet Reis (dk. 44) (Sakaryaspor), Uğur Mustafa Türk (dk. 81), Uğur Mustafa Türk (dk. 90) (Bayburt Özel İdare)

Sarı Kartlar: Hakan Aslantaş, Azad Filiz (Sakaryaspor), Ömer Esenkaya (Bayburt Özel İdare Spor) - SAKARYA

2. Lig: Sakaryaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 2
2. Lig: Sakaryaspor: 1 Bayburt Özel İdare: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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