2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
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2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0

23.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:07
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0

0 mağlup etti.

0 mağlup etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ersin Erbay xx, Uğur Başdaş xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Kemal Can Aydemir xxx, Batuhan Er xx (İsa Nalbant dk. 90 ?), Murat Cem Akpınar xx (Yiğitali Bayrak dk. 46 xx), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xxx, Taha Batuhan Yayıkçı xxx (Numan Çürüksu dk. 90 ?), Muhammed Gönülaçar xx, Benhur Keser xxx, İrfan Başaran xx (Mesut Özdemir dk. 64 xx), Bahattin Köse xx (Cerem Talha Dinçer dk. 79 x)

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Erdinç Karakaş, Onur Öztonga, Mervan Yusuf Yiğit, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Erhan Altın

Uşakspor A.Ş: Ersin Aydın x, Türker Toptaş x (Levent Aktuğ dk. 79 x), Mehmet Bektaş x (İbrahim Şirin dk. 69 x), Serhat Baştan x, Samet Cantürk x, Kadir Ari x, Seçkin Getbay xx, Ali Kılıç xx (Berat Çetinkaya dk. 79 x), Alpay Koldaş x, İsmet Benli x, Resul Türkkalesi x (Selim Dilli dk. 69 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Alperen Kahraman, Berkay Özer, Muhammed Fatih Kunat

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Goller: Benhur Keser (dk. 58), Taha Batuhan Yayıkcı (dk. 71) (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Muhammed Gönülaçar (Kocaelispor), Ali Kılıç, Serhat Baştan, Seçkin Getbay (Uşakspor) - KOCAELİ

2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0
2. Lig: Kocaelispor: 2 Uşakspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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