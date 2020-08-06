2 kaya sansarını öldüren kişiye 3 bin 487 TL ceza
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2 kaya sansarını öldüren kişiye 3 bin 487 TL ceza

NİĞDE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 2 kaya sansarını öldürüp, sosyal medya hesaplarından paylaşan kişiye, 3 bin 487 TL ceza kesti.

2 kaya sansarını öldüren kişiye 3 bin 487 TL ceza
06.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:39

NİĞDE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 2 kaya sansarını öldürüp, sosyal medya hesaplarından paylaşan kişiye, 3 bin 487 TL ceza kesti.

Niğde'de bir kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 kaya sansarını öldürerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımı gören çok sayıda hayvansever, konuyu CİMER üzerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Ekipler, gelen şikayet üzerine, 2 kaya sansarının öldürüp sosyal medya hesabından paylaşan kişiyi tespit etti.Tespit edilen kişiye, 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten 1575 TL idari para cezası ve 1912 TL tazminat olmak üzere toplam 3 bin 487 TL cezai işlem uygulandı. 


Kaynak: DHA

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